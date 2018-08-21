211 Мерседес в яме или каскадеры в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3894

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:36 Хм..

Так если авария, нужно смело фотать, но не спасать?

Нужно смеяться над несчастными, даже если они в чем то виноваты и не ожидали что там яма?