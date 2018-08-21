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§ NG.kz
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33467
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео необычного происшествия возле старой "Березки" по ул. Алтынсарина в "НГ" прислал читатель. На видео он показывает, как в яму на проезжей части залетел Мерседес.
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§ drakon
Re: Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спит,пьяный - спит. А может там труп... :-o
Кто проверял? Полиция,МЧС,Скорая?... 8-)
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§ 211
Re: Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 15:26
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.18 - 17:13
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Мерседес в яме или каскадеры в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Так если авария, нужно смело фотать, но не спасать?
Нужно смеяться над несчастными, даже если они в чем то виноваты и не ожидали что там яма?
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