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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толчком к этим заметкам стал очередной этап трансформации «Алма-ТВ» - исчезновение с экрана канала «Спас». Вслед за «Ностальгией», «Бойцом» и прочими, канувшими в иное медийное пространство. Грустновато, конечно.
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* 211
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Говаривали же очень-очень «продвинутые люди», что с рождением кино театр должен исчезнуть: «Когда появляется трактор, сохе не место». Но пока что мы все видим, что даже в эпоху своего бума кино не убило театр

Ну Господи ты мой...
Сравнить театр и кино это одно..
Но когда сравнивают гаджеты друг с другом, пусть это будет телевизер и ноутбук, ну это верх моего непонимания, сравнивая это сравнение с кино и театром, особенно как нам говорят что тов. Бондаренко образованный человек..
Это как наверно сравнить человека с киборгом будущего и опять же сотовый с планшетом или ноутбуком..
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* 211
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, каналы у нас в Рудном на кабельном, по крайней мере Ностальгия работают..
Оператора другого выбрать не пробовали?
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§ Обликоморале
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
у нас в Рудном на кабельном

:lol: :lol: :lol:
Интересно, а как на кабельном выбрать другого оператора?))
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* 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Интересно, а как на кабельном выбрать другого оператора?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776208&topic_id=35304&forumid=1#776208

У меня три оператора в подьезде, цифровое, казактелеком и Медиа, плюс оператор на тарелке..
Плюс ото всех интернеты всякие..
Хочешь кабель хоть каждый день переставляй..
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§ Сыкымы
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Сыкымы


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Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но когда сравнивают гаджеты друг с другом, пусть это будет телевизер и ноутбук, ну это верх моего непонимания

Давно замечено, что комменты строчишь, не понимая о чём статья. Кто тут гаджеты друг с другом, телевизор с ноутбуком сравнивал? Сравнивается контент, передаваемый по телеканалам, и контент в интернете.
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§ Обликоморале
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я тебя за кабельное ТВ спросил, а не за кабель)
Интересно, а кабеля ты видимо каждый день переставляешь..да?
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§ Victor Yang
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.08.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Сравнивается контент, передаваемый по телеканалам, и контент в интернете.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776214&topic_id=35304&forumid=1&1534838788

Так первое во втором всегда можно найти, а вот наоборот - не получится. Единственный плюс тв перед интернетом - какая-никакая цензура, а в интернете всегда нужно самому фильтровать информацию. И сравнивать тв с интернетом как сравнивали театр с тв, я думаю, некорректно: в первом случае разница лишь в технологиях передачи информации (читай - разница в кабеле, а к потребителю всё доходит одинаково), а во втором - совершенно разное восприятие действия как зрителем, так и актером.
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§ bgb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3972
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.08.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И сравнивать тв с интернетом как сравнивали театр с тв, я думаю, некорректно

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32048

согласен!
только на сцене театра сразу виден талант, потому что там не бывает дублей!
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§ bgb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3972
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.08.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дети давно не смотрят тв, как смотрели его мы в их возрасте.
сначала для нас это было чудо: приходили смотреть соседи, мама ставила чай. отец телевизор включал лично, не подпуская нас, детей. было всего 2 канала (1 канал и алма-ата)...
позже уже телевизоры появились почти у всех. мы покупали программы тв и подчеркивали передачи, кино и мультики, которые хотели посмотреть.
рекламы тогда не было.
а сейчас телевизор смотрят, когда готовят или едят...
сам смотрю только то, что накачал на жесткий диск...удобно и не зомбирует...
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* 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Кто тут гаджеты друг с другом, телевизор с ноутбуком сравнивал? Сравнивается контент, передаваемый

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776220&topic_id=35304&forumid=1&1534840765

Тут гораздо хуже..
Сравнили театр с гаджетом, то бишь с телевизером..
И что из них проработает дольше..
Разумеется театр..
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* 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тебя за кабельное ТВ спросил, а не за кабель

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35304&post_id=776222&order=0&viewmode=flat&pid=776221&forumid=1&1534840979

Я тебе и ответил за трех операторов кабельного тв..
Или ты что то о своем там?
Вот это ты выдал..
Оператор кабельного тв и есть Кабельное!
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§ Vital
Юрий БОНДАРЕНКО: Телевидение на свалку эпохи?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6008
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.08.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда смотрю тв. Когда кушаю, стою, сижу, сплю. Люблю разные ток шоу где много бла- бла- бла. Рент тв про инопланетян:))) если б в моем детстве было б столько каналов , а не два. Фиг бы я на улицу выходил :lol:
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