Цитата: Говаривали же очень-очень «продвинутые люди», что с рождением кино театр должен исчезнуть: «Когда появляется трактор, сохе не место». Но пока что мы все видим, что даже в эпоху своего бума кино не убило театр

Ну Господи ты мой...

Сравнить театр и кино это одно..

Но когда сравнивают гаджеты друг с другом, пусть это будет телевизер и ноутбук, ну это верх моего непонимания, сравнивая это сравнение с кино и театром, особенно как нам говорят что тов. Бондаренко образованный человек..

Это как наверно сравнить человека с киборгом будущего и опять же сотовый с планшетом или ноутбуком..