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§ NG.kz
Долгожданный асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ул. Лермонтова начали укладывать асфальт. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил Дмитрий. Он же и прислал фото проводимых работ.
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§ alex_60
Долгожданный асфальт
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если не выкладываю, значит


он хочет чтобы ему выложили кучу г.. я так понял.
это сопостовимо с тем что он выкладывает, или накладывает..
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* 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? Ты

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35296&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534774004

Если сам не делаешь в своей жизни ничего полезного то и требовать от других, делать это для тебя в полной мере ты конечно же не имеешь никакого морального права..
Это аксиома и это не обсуждается..
Ходить и фотать чужую работу и потом ныть что не так кто то там работает..
Для начала нужно иметь совесть посмотреть на свою..
Сдается мне что она отнюдь не лучше той, которую ты без конца обливаешь грязью..
Но если хочешь заниматься постоянно этим, покажи пример, приведи его лично, чтобы тот, кого ты постоянно критикуешь знал, что ты можешь сделать лучше..
Только и всего..

[Исправлено: 211, 20.08.2018 - 20:12]
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* 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, насчет моей работы..
Никто на сайте не может сделать то, что делаю я..
Ни лучше, ни хуже..
Мало того все то что вы делаете, это печатаете коментарии, я делаю это блестяще..
Ах, ну да, теперь с вводом смартофонов вы еще и фотать чужое научились..
Ну а по сути то..
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§ Сыкымы
Долгожданный асфальт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если сам не делаешь в своей жизни ничего полезного

С чего такие выводы? Я должен кричать об этом на каждом углу? Остынь и не пиши глупости.
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§ Сыкымы
Долгожданный асфальт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
то что вы делаете, это печатаете коментарии, я делаю это блестяще..
Да где уж нам...
Цитата:
211:
А так все с меня буквально списано, и за Иран в том числе..
Сказали бы мне, я б красивее написал..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32031?1534774910

Один этот "перл" чего стоит...
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§ elektron
Долгожданный асфальт
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, насчет моей работы..Никто на сайте не может сделать то, что делаю я..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35296&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1534779537

Пардон, это про что? Что именно уточни плиз? :lol: Цитата:
211:
Мало того все то что вы делаете, это печатаете коментарии, я делаю это блестяще..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35296&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1534779537

Да мы тут в большей мере стараемся статьи обсуждать, а вот что ты так блестяще делаешь, было бы тоже интересно узнать. Неужели что то возможно подобное? примеры в студию плиз, так и хоцца на "блестяще сделанное посмотреть... 8-)
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§ Сыкымы
Долгожданный асфальт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот что ты так блестяще делаешь,

Эт он про комменты свои, типа мы - любители, а он - профессианал ;-)
В профиле всё понятно написано... 8-)
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§ Обликоморале
Долгожданный асфальт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Жрачка, полевые дороги, вода на Каратомарах...

ну там есчо есть ветка, хде он ремонты типо делает, но для себя же любимого.
Хотя пытается судя по всему, сравнить это с работой для общества. :lol:
А еще не хватает фоток как он тырил отруби, шестерил в казино и тащил с дизельного чужое добро.
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* 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сравнить это с работой для общества.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776196&topic_id=35296&forumid=1#776196

Кто тебе сказал об этом, покажЫ..
Ты работаешь ради Общества?
Не сочиняй.
Никто из вас тут никогда не работал ради него и не будет.
И меня туда не вмешивай.
Делая ремонты и все такое, я это делаю только ради себя разумеется..
Ты тут ни при чем совершенно..
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§ Обликоморале
Долгожданный асфальт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Не нервничай ты так и не капси ))
И да, я совершенно тут не при чем...
Просто в очередной раз тебя по носу щелкнул..
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* 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.08.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
то в очередной раз тебя по носу щелкнул

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776207&topic_id=35296&forumid=1&1534833814

Нет.
Просто тебе не с кем поговорить и подискутировать..
Не путай.
У меня своя ветка, у тебя своя, ты начал упоминать мою..
Зачем?
Тихо мирно разошлись, друг другу не мешаем тут и ты все равно бегаешь за мной с постоянными намеками обо мне, и говоришь обо мне в каждой ветке, мало того, в своей тоже обо мне да обо мне..
Тут ветка не обо мне заметь..
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§ Обликоморале
Долгожданный асфальт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Господи...(цы)
чоно воно мелет?)
я просто не могу смотреть без смеха на твои перлы...имею полное право, без твоих надуманных претензий на них указать...
не нравится, ходи мимо...
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§ Тимур Гафуров
Долгожданный асфальт
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 378
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.08.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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