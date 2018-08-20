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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что хватит на пособия по безработице, по более чем в германии.

Другие приоритеты.
Думают заберут все туда с собой.
Не понимают уже.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Другие приоритеты

полагаю это не приоритеты, а просто жаба душитЦитата:
alex_60:
Думают заберут все туда с собой. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=330

Да как бы опять не заморозили, потому как бабки то живые, а "эти" никому уже не нужные будут.
Люди вроде взрослые, понимать должны!
Да и не в первой уже, что замораживают.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для того что бы всё сработало, нужно будет страну продать.
Ну или вариант, что есть не коррумпированная прокуратура со службой собственной безопасности. И просто не допустят выезда сиех персон град за рубеж.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5907
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.18 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...Братья мусульмане,поздравляю с праздником Курбан айт, который является одним из самых значимых для миллионов последователей Ислама. Пусть в доме каждого правоверного в этот день царит дух гостеприимства и щедрости, радости!
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.18 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивлен.
ехал сейчас по Маяковского, движение не перекрыли.
как в прошлые годы. раньше только автобусы ездили.
полицаев много. машин двадцать. и пеших.
в Алма-Ате кстати машины у полицейских отобрали.
по сообщениям сми.
сказали пешком ходить, во дворы заходить.
раскрываемость повышать.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну или вариант, что есть не коррумпированная прокуратура со службой собственной безопасности. И просто не допустят выезда сиех персон град за рубеж./quote]

очень большие сомнения. даже не сомнения. допустят.
до сих пор кто "вагонами" средства выводил,
фонды целые медицинские например,пенсионные, бюджеты областей, городов,
банков в конце концов.
всем дали возможность сесть на самолет и улететь в "лондон".
а вся эта возня после их улета, и осуждения....суды .. приговоры.
никого же еще ни разу не вернули оттуда.
поэтому вывод очевиден.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже тут на форуме.

"я вор . я воровал и буду воровать.
давал взятки и буду давать. коррупция -это благо.
кто берет взятки - лучшие представители...
кто попался- просто дураки. "

о чем говорить. с такими. представителями.
с ними не говорить надо, а что то по другому как-то.
уже.
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