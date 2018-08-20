Цитата: elektron:

Ну или вариант, что есть не коррумпированная прокуратура со службой собственной безопасности. И просто не допустят выезда сиех персон град за рубеж./quote]



очень большие сомнения. даже не сомнения. допустят.

до сих пор кто "вагонами" средства выводил,

фонды целые медицинские например,пенсионные, бюджеты областей, городов,

банков в конце концов.

всем дали возможность сесть на самолет и улететь в "лондон".

а вся эта возня после их улета, и осуждения....суды .. приговоры.

никого же еще ни разу не вернули оттуда.

поэтому вывод очевиден.