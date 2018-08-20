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Куратор темы: Обликоморале
§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что хватит на пособия по безработице, по более чем в германии.

Другие приоритеты.
Думают заберут все туда с собой.
Не понимают уже.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Другие приоритеты

полагаю это не приоритеты, а просто жаба душитЦитата:
alex_60:
Думают заберут все туда с собой. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=330

Да как бы опять не заморозили, потому как бабки то живые, а "эти" никому уже не нужные будут.
Люди вроде взрослые, понимать должны!
Да и не в первой уже, что замораживают.
Профайл

§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для того что бы всё сработало, нужно будет страну продать.
Ну или вариант, что есть не коррумпированная прокуратура со службой собственной безопасности. И просто не допустят выезда сиех персон град за рубеж.
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