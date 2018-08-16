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§ NG.kz
В тисках малого бизнеса и власти
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы, живущие в разных микрорайонах областного центра, жалуются на то, как интересы бизнеса столкнулись с их повседневными нуждами. Причем часто конфликт возникает в результате решений, принятых местными органами власти.
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§ 211
Re: В тисках малого бизнеса и власти
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес есть бизнес и ничего как говорится лишнего..
Это рабочие места, чистые машины удовлетворенные клиенты этого бизнеса..
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§ drakon
Re: В тисках малого бизнеса и власти
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14349
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
удовлетворенные клиенты этого бизнеса..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24581

А больные чё? Всёравно рано или поздно - помрут... :-o
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§ 211
В тисках малого бизнеса и власти
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А больные чё? Всёравно рано или поздно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775922&topic_id=35268&forumid=1#775922

Больным не до того..
Они на все согласны, только бы выздороветь хоть на миг..
По себе знаю..
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§ Ваш земляк
Re: В тисках малого бизнеса и власти
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1878
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.08.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть и обещался больше не писать, но не утерпел.
Поехали мы как-то раз в Самару устанавливать мебель в новостройке. Хозяином оказался мужчина, явно знакомый со всеми перипетиями строительных норм и правил, короче - СНиП. В процессе установки, и, по секрету, после совместного распития энного количества водочки(уже после установки), этот мужчина рассказал историю приобретения данной квартиры. Оказалось, что он проживал в доме, на территории которого был построен данный жилой комплекс. Соседи были вынуждены продать принадлежавшие им дома чисто за символическую сумму, т.к. были людьми, не знакомыми с законами. Ну а мужчина, кстати, после инсульта, был в курсе всех требований. Да ещё у него оказался хороший знакомый в администрации этого района, который ознакомил его с проектом этого жилого комплекса. По этому проекту выходило, что все коммуникации проходили через его участок. Вот мужчина и не стал продавать за копейки свой дом.
Началось строительство. Мужчина увидел, что краны вынуждены переносить грузы через его территорию и заставил выплатить застройщика 500 тысяч рублей за это. И главное - всё по закону.
В итоге - мужчина продал свой дом за рыночную стоимость (а она в Самаре ой какая высокая!), получил в качестве компенсации двухкомнатную квартиру для себя и скидку на квартиру для сына (они живут на одном этаже, только в разных концах коридора).
Мужчина работает преподавателем в каком-то строительном ВУЗе. Это я понял, кода увидел много специальной литературы и множество конспектов на строительную тему. Сам в строительном техникуме учился.
Вывод - знайте законы!!!
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§ bgb
Re: В тисках малого бизнеса и власти
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.08.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но о том, когда

с этим вопросом надо обращаться к тому госоргану, который выдает предписание, а не к исполнителю...
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