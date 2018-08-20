elektron Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1832

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:48 Блин сколько на рыбалку ездил, что пацаном с отцом, что позже с друзьями. Ничего подобного не происходило. Что естественно не означает, что подобное не возможно. Но тем не менее, сомнения возникают, в причине данного происшествия.