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§ NG.kz
Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, трагедия произошла в субботу, 18 августа, в Тарановском районе. На озере Жылтыр, которое находится в 5 км от с. Береговое, рыбачил 28-летний парень.
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§ Sniper
Re: Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области
Sniper


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Сообщений: 236
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что можно делать на водоеме в 3 часа ночи? Или устраивать в одиночку забеги в 22 часа? Пожалуйста, не осложняйте работу правоохранительных органов!!!
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§ pensioner
Re: Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 20.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыбак в 3 часа ночи мог проверять сети.
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§ bgb
Re: Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.08.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при себе у утонувшего каких-либо спасательных средств не было.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32043
Цитата:
pensioner:
Рыбак в 3 часа ночи мог проверять сети.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32043

вот так рыбачить без жилета и спасательного круга...
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* elektron
Парень утонул во время рыбалки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.08.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин сколько на рыбалку ездил, что пацаном с отцом, что позже с друзьями. Ничего подобного не происходило. Что естественно не означает, что подобное не возможно. Но тем не менее, сомнения возникают, в причине данного происшествия.
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