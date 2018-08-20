Сыкымы Re: Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:29 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32044 - Я и не знал, что в прошлые выходные в Лисаковске была спартакиада, а о закрытии проезда мы предупреждали в СМИ, - прокомментировал «НГ» эту ситуацию директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - Если бы знал, то путепровод бы не закрыли. Источник:

А те, кто давал разрешение на закрытие путепровода, тоже не знали?