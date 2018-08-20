/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Долгожданный асфальт		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Долгожданный асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ул. Лермонтова начали укладывать асфальт. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил Дмитрий. Он же и прислал фото проводимых работ.
Читать новость

§ alex_60
Долгожданный асфальт
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если не выкладываю, значит


он хочет чтобы ему выложили кучу г.. я так понял.
это сопостовимо с тем что он выкладывает, или накладывает..
Профайл

§ 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? Ты

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35296&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534774004

Если сам не делаешь в своей жизни ничего полезного то и требовать от других, делать это для тебя в полной мере ты конечно же не имеешь никакого морального права..
Это аксиома и это не обсуждается..
Ходить и фотать чужую работу и потом ныть что не так кто то там работает..
Для начала нужно иметь совесть посмотреть на свою..
Сдается мне что она отнюдь не лучше той, которую ты без конца обливаешь грязью..
Но если хочешь заниматься постоянно этим, покажи пример, приведи его лично, чтобы тот, кого ты постоянно критикуешь знал, что ты можешь сделать лучше..
Только и всего..

[Исправлено: 211, 20.08.2018 - 20:12]
Профайл

§ 211
Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, насчет моей работы..
Никто на сайте не может сделать то, что делаю я..
Ни лучше, ни хуже..
Мало того все то что вы делаете, это печатаете коментарии, я делаю это блестяще..
Ах, ну да, теперь с вводом смартофонов вы еще и фотать чужое научились..
Ну а по сути то..
Профайл

* Сыкымы
Долгожданный асфальт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если сам не делаешь в своей жизни ничего полезного

С чего такие выводы? Я должен кричать об этом на каждом углу? Остынь и не пиши глупости.
Профайл

* Сыкымы
Долгожданный асфальт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
то что вы делаете, это печатаете коментарии, я делаю это блестяще..
Да где уж нам...
Цитата:
211:
А так все с меня буквально списано, и за Иран в том числе..
Сказали бы мне, я б красивее написал..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32031?1534774910

Один этот "перл" чего стоит...
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 1
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх