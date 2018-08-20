elektron 29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1829

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 Цитата: Обликоморале:

В общем.Еще 29 объектам кердык.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776163&topic_id=35302&forumid=1&1534770701 В общем.Еще 29 объектам кердык.Источник:

Ну зачем же вот так сразу? Может ещё чудо случится?

Вон Затабольск тоже вроде переименовывали и статус города присваивали.

Пока не знаю как статус, но судя по новостям, так Затабольском и остался