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≡ Фармкомпании, учебные и медицинские организации Костанайской области рассказали о своих проблемах депутату мажилиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Фармкомпании, учебные и медицинские организации Костанайской области рассказали о своих проблемах депутату мажилиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты мажилиса работают в регионах, чтобы выяснить, какое давление испытывает на себе бизнес и с какими проблемами сталкивается. В Костанае прошла встреча с членом Комитета по социально-культурному развитию мажилиса Иваном КЛИМЕНКО.
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§ 211
Re: Фармкомпании, учебные и медицинские организации Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохие вопросы, хорошие ответы..
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§ alex_60
Фармкомпании, учебные и медицинские организации Костанайской области рассказали о своих проблемах депутату мажилиса
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клименко.

//Как ранее уже сообщалось, постановлением суда города Алматы от 11 апреля 2017 года оставлено без изменений постановление СМАС г.Алматы от 7 февраля 2017 года о признании виновным ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» за создание картеля на лекарственном рынке.
"Аналогичные решения приняты и в отношении остальных двух участников картельного соглашения – ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» и ТОО «СТОФАРМ»./////

о чем еще говорить.
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