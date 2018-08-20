|Цитата:
211:
облаивания других кто что делает натвой взгляд не так...
Лаять и обхаивать - это твоё кредо, я не претендовал никогда...
Цитата:
211:
Раз критикуешь, покажи что делаешь ты..
Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? Ты кто такой, чтоб мне запрещать что-то?
Цитата:
211:
Логично?
Нет
Вот именно, логика бездаря и дилетанта критику отвергает...
Цитата:
211:
так что лезть со своим видением в жизни к другим в их миску супа?
Не выкладывай - и никто лезть не будет, выложил - получай, что заслужил.
Думал, все поголовно нахваливать будут твои "художества" и "лайки" за это ставить? Здесь тебе не инста и не одноклассники.