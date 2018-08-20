Цитата: 211:

облаивания других кто что делает натвой взгляд не так...

Лаять и обхаивать - это твоё кредо, я не претендовал никогда...

Цитата: 211:

Раз критикуешь, покажи что делаешь ты..

Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? Ты кто такой, чтоб мне запрещать что-то?

Цитата: 211:

Логично?

Нет

Вот именно, логика бездаря и дилетанта критику отвергает...

Цитата: 211:

так что лезть со своим видением в жизни к другим в их миску супа?

Не выкладывай - и никто лезть не будет, выложил - получай, что заслужил.

Думал, все поголовно нахваливать будут твои "художества" и "лайки" за это ставить? Здесь тебе не инста и не одноклассники.