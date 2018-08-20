Сыкымы Re: Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 324

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:52 Цитата: drakon:

Неужели Крылов - знал всё - наперёд...

Он ведь не о будущем писал. Надеялся своими баснями изменить устоявшиеся традиции. Наивный...

Не знал он, что будущие госчиновники будут получать общее образование в специальных школах, в которых басни Крылова - не изучают, поэтому теперь считают, что такие традиции - надо свято соблюдать, из года в год.

