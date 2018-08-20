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≡ 29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
29 объектов здравоохранения, образования и культуры оптимизируют до конца 2021 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении финансов пояснили, что главная цель оптимизации, согласно Поручению главы государства, это сокращении административных расходов и бюджетных трат. После оптимизации, к 2021 году, вместо 29 объектов в области останется 11.
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§ Обликоморале
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем.
Еще 29 объектам кердык.
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§ Медный
Re: 29 объектов здравоохранения, образования и культуры...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2429
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.08.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора пойти дальше и оптимизировать-объединять и гнать администрацию самих областных акиматов :-x
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