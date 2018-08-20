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§ NG.kz
Долгожданный асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ул. Лермонтова начали укладывать асфальт. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил Дмитрий. Он же и прислал фото проводимых работ.
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§ Сабыр
Re: Долгожданный асфальт
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какая крыша у этой конторы,которая может себе позволить такие выкрутасы с одной из центральных улиц города..
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§ Сергей_я
Re: Долгожданный асфальт
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2546
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Представляю какая крыша

да все прекрасно знают кто это у нас асфальтом так плотно занялся. Тоже самое он проделывал и в Актюбинске.
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§ Vradon
Re: Долгожданный асфальт
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
[/ Цитата:
Сабыр:

Какие выкрутасы? Замену асфальта?
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§ Трэвэл
Re: Долгожданный асфальт
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Тоже самое он проделывал и в Актюбинске.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32041

К вашему сведению, до него вообще никто ни разу не ремонтировал данную улицу.
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§ Обликоморале
Долгожданный асфальт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Ну как не ремонтировали?
Латали периодически.
А вообще, ремонт улиц это целиком и полностью чья та заслуга?
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§ 211
Re: Долгожданный асфальт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кладут и кладут..
Свою работу сфотайте так же и выкладывайте..
Слабо?
Я например выкладываю..
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§ Sniper
Долгожданный асфальт
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:07
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Долгожданный асфальт
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну как не ремонтировали?
Латали периодически.
Интересно, живу на этой улице и как-то ремонта не замечал.
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§ Sniper
Долгожданный асфальт
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

теперь будете замечать, если на год ихнего ремонта хватит. :-) :-( ;-)
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§ Добринцофф
Долгожданный асфальт
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6154
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы время для укладки удачно выбрали,как раз целый день дождик идёт.
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§ Обликоморале
Долгожданный асфальт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Интересно, живу на этой улице и как-то ремонта не замечал.

Хорошо значит дороги при СССР делали, что за столько лет нашей независимости, её только латали периодически.
Тепереча, только два года гарантии дают. В одной статье недавней на форуме, об этом было сказано с уст человека, имеющего к этому непосредственное отношение.
Да и уважаемые комментаторы это подтверждают.
Цитата:
Sniper:
теперь будете замечать, если на год ихнего ремонта хватит
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