Обликоморале Долгожданный асфальт #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5905

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:20 Цитата: Трэвэл:

Интересно, живу на этой улице и как-то ремонта не замечал.



Хорошо значит дороги при СССР делали, что за столько лет нашей независимости, её только латали периодически.

Тепереча, только два года гарантии дают. В одной статье недавней на форуме, об этом было сказано с уст человека, имеющего к этому непосредственное отношение.

Да и уважаемые комментаторы это подтверждают.

Цитата: Sniper:

теперь будете замечать, если на год ихнего ремонта хватит

