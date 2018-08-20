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§ NG.kz
Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на несколько дней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 18 августа, проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод оказался закрыт. Это стало неожиданностью для многих водителей, ведь о перекрытии путепровода, который не так давно был открыт после реконструкции, никого не предупредили.
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§ drakon
Re: Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14349
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лето красное - пропели,
Оглянуться - не успели,как
Зима - катИт - в глаза... :lol:
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§ drakon
Re: Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14349
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спартакиады, Дни Рождения Столицы,
Подарки - Астане, весело жили.
Теперь - очухались. Асфальт будем -
укладывать,объездную дорогу - ремонтировать.
Неужели Крылов - знал всё - наперёд,
на сотни лет... :lol: :oops: :-x
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* Сыкымы
Re: Проезд в Лисаковск через Тобольский путепровод закрыли на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Неужели Крылов - знал всё - наперёд...

Он ведь не о будущем писал. Надеялся своими баснями изменить устоявшиеся традиции. Наивный...
Не знал он, что будущие госчиновники будут получать общее образование в специальных школах, в которых басни Крылова - не изучают, поэтому теперь считают, что такие традиции - надо свято соблюдать, из года в год.
;-)
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