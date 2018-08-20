Добринцофф Re: «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать... #17





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6154

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:48 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32042#776151 Часто существенное повышение цен на овощи, на 10-20%, наблюдается у самих производителей - ТОО «Садовод», ТОО «Тэрра», - сказал аким области. - Повышение на 20% это недопустимо, максимум - на 10%. Источник:

"Садовод" и "Терра" являются производителями овощей,что значит у них повышение цены на 20%,отчего считать эти 20%,какая должна быть цена?

Кстати "Садовод" пожадничал и сам себя наказал.

Осенью по 100тнг ценник зарядили,зимой продавали якобы социальный мелкий стрёмный картофель по 90,хороший был по 150.

Зато летом по 30-33 тнг скидывали отличный картофель,тот что по ихним расчётам должен был стоить 300 .

Между прочим до сих пор продают но уже подняли немного 50 вроде ,на моей памяти это первый год когда картофель старого урожая продают в конце августа,когда уже новый вовсю пошёл.