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≡ «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменение цен на продукты питания на аппаратном совещании в облакимате с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА обсудили сегодня, 20 августа. Он отметил, что чаще всего повышение цен можно наблюдать в гипер- и супермаркетах.
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§ Медный
Re: «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2429
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.08.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну так в чем проблема?

проблема в капитализме и мантры - остаются мантрами
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§ Добринцофф
Re: «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6154
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Север-Птица» сейчас провела реконструкцию, мы должны их поддержать на законных основаниях - с инженерными сетями, субсидиями помочь. У этого предприятия постоянно были проблемы, сейчас хоть что-то сдвинулось, им надо помочь, чтобы они могли снижать цены на мясо. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32042

Ни разу не встречал мяса от "Север птицы",вроде как птицефабрика яйцо выпускала.
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§ Добринцофф
Re: «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6154
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Часто существенное повышение цен на овощи, на 10-20%, наблюдается у самих производителей - ТОО «Садовод», ТОО «Тэрра», - сказал аким области. - Повышение на 20% это недопустимо, максимум - на 10%. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32042#776151

"Садовод" и "Терра" являются производителями овощей,что значит у них повышение цены на 20%,отчего считать эти 20%,какая должна быть цена?
Кстати "Садовод" пожадничал и сам себя наказал.
Осенью по 100тнг ценник зарядили,зимой продавали якобы социальный мелкий стрёмный картофель по 90,хороший был по 150.
Зато летом по 30-33 тнг скидывали отличный картофель,тот что по ихним расчётам должен был стоить 300 .
Между прочим до сих пор продают но уже подняли немного 50 вроде ,на моей памяти это первый год когда картофель старого урожая продают в конце августа,когда уже новый вовсю пошёл.
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§ Добринцофф
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6154
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
держись Добрынцов, видишь по тихонько к тебе подбираются власти.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32042

Мой маленький магазинчик в деревне никому погоды не делает,пусть крупных игроков трясут ;-)

[Исправлено: Добринцофф, 20.08.2018 - 17:04]
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