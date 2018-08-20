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≡ «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33459
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменение цен на продукты питания на аппаратном совещании в облакимате с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА обсудили сегодня, 20 августа. Он отметил, что чаще всего повышение цен можно наблюдать в гипер- и супермаркетах.
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§ yudjin
Re: «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5487
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед Мухамбетов еще раз подчеркнул, что цена на социально-значимые продукты не должна превышать 10%, еще лучше, если надбавка будет составлять 3-5-7%.

ну-да, ну-да... подумало большинство хозяев супермаркетов, придомовых магазинчиков и рыночных торгашей...
Очередной акиматовский популизм, однако...
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§ Sniper
«Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну-да, ну-да... подумало большинство хозяев супермаркетов, придомовых магазинчиков и рыночных торгашей...
Очередной акиматовский популизм, однако..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776107&topic_id=35298&forumid=1#776107

держись Добрынцов, видишь по тихонько к тебе подбираются власти. :lol: ;-) :-( :-)
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§ Vradon
Re: «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.08.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда проходит ярмарка, можно так нехило по дешевке закупиться. А инициатор ярмарок - акимат , если не ошибаюсь?
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§ Обликоморале
Re: «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5903
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бгг..
я чот не пойму, мы при "совке" живем или при капитализме?
вообще то рынок регулирует цены..
а как же быть с постоянной надбавкой на социально-значимые коммунальные услуги?
а на социально значимую американскую валюту? :lol:
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§ alex_60
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1063
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
я чот не пойму,


"работу" они "работают" . адский труд
24 часа , семь дней в неделю заботятся о людях.
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§ Обликоморале
Re: «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5903
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, у нас тут есть "враги народа", которые требуют за булку хлеба аж 300 тенге.
Предлагаю, за такие антинародные лозунги, публично на перший раз - выпороть.
Не уймется, расстрелять.
На вновь отрестраврированном стадионе. Раз пять. 8-)
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§ Добринцофф
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вообще то рынок регулирует цены..
а как же быть с постоянной надбавкой на социально-значимые коммунальные услуги?
а на социально значимую американскую валюту?


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776130&topic_id=35298&forumid=1&1534750944

А социально значимое дизтопливо,которое за год подорожало на 100%.?
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§ Добринцофф
Re: «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6150
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.08.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В протокольном поручении Архимед Мухамбетов еще раз подчеркнул, что цена на социально значимые продукты не должна превышать 10%, еще лучше, если надбавка будет составлять 3-5-7%.

Ну так в чем проблема?
От слов к делу,почему бы акимату не открыть сеть магазинов можно назвать их "Архимед" например и торговать там по сниженным ценам,по мере расширения сети все крупные супермаркеты и мелкие магазинчики не выдержав конкуренции начнут снижать цены. :lol:
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§ alex_60
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1063
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а как же быть с постоянной надбавкой на социально-значимые коммунальные услуги?


тоже подумал об этом.
наверное это не их вопрос.
цены на свеклу, морковку.. без это то никак не прожить.
а цены на ку поднимаются каждый квартал на 10-20 процентов.
это "мелочь". по сравнению с морковкой , свеклой.
что там , газ сейчас подняли , дальше по очереди, как обычно.
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§ 211
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
От слов к делу,почему бы акимату не открыть сеть магазинов можно назвать их "Архимед" например и торговать там по сниженным ценам,по мере расширения сети все крупные

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776134&topic_id=35298&forumid=1#776134

Вот сразу видно, человек соображает и задал конкретный вопрос..
Пусть откроют магазины для бедных от акимата и продают там свои дешевые некачественные продукты..
Зачем пичкать ими всех?
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§ Обликоморале
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5903
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
От слов к делу

Вот это тема, а дальше больше.
Весь Казахстан покрыть сетью маркетов, потом Россия, Европа, а там и глядишь Америку прижать под ноготь.
И тут еще один плюс, начнется через сеть этих супермаркетов выход кустанайских, да и казахстанских с\х и других производителей на мировые рынки. Ух, фантазия прям забурлила.
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§ alex_60
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1063
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////В протокольном поручении Архимед Мухамбетов еще раз подчеркнул, что цена на социально значимые продукты не должна превышать 10%, еще лучше, если надбавка будет составлять 3-5-7%.////

а зачем вообще про повышение говорить. считаю это неправильно.
поддерживать повышение.
цель то получается все равно- одобрить повышение.
а почему не записать в протоколе-
--снизить цены на 10 процентов, ну как минимум на 7-5-3.
ну и по ком услугам народ бы тоже поддержал снижение цен.
процентов на 20 хотя бы для начала.
ведь это ясно что повышение цен- это повышении зарплат госслужащим,
полицейским и прочая. остальные в пролете. им не повышают.
наверное поэтому акимат и приветствует повышение цен на продукты и ком услуги.

[Исправлено: alex_60, 20.08.2018 - 14:31]
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§ Sniper
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а зачем вообще про повышение говорить. считаю это неправильно.
поддерживать повышение.
цель то получается все равно- одобрить повышение.
а почему не записать в протокольном совещании--
--снизить цены на 10 процентов, ну как минимум на 7-5-3.
ну и по ком услугам народ бы тоже поддержал снижение цен.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776140&topic_id=35298&forumid=1#776140

включаю стенания Архимеда, а потом истошные вопли батьки Лукашенко. Они что побратимы?
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§ alex_60
«Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1063
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// к социально значимым продуктам относятся 19 наименований, раньше их было около 30.///

все идет к тому, что в следующем году к социально значимым продуктам
будут относиться 9-10 наименований.
свекла,морковь,капуста...
потом.... хорошо кроликам ....
такая забота о них.

[Исправлено: alex_60, 20.08.2018 - 14:37]
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