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§ NG.kz
Мелочь, а забавно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно, возле здания областного акимата определили зону, в пределах которой запрещено парковаться. Казалось бы, что сложного: поставь два знака и две таблички с указанием радиуса действия.
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§ лимон
Re: Мелочь, а забавно
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 777
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да знак просто развернули на 90 градусов

про радиус не понял
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* drakon
Re: Мелочь, а забавно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14346
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сколько я помню - Правила, это знак - Остановка Запрещена... :lol:
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