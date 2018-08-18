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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц прошел со дня убийства Дениса Тена, но этот месяц был отмечен убийствами практически в каждой области Казахстана, в том числе и в нашей. Даже самым слепым и глухим стало очевидно - с правоохранительными органами надо что-то делать.
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§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10860
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Уверен, среди прочих откажется и отсутствие средств к существованию, в том числе работы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776100&topic_id=35288&forumid=1#776100

Скорее, всего, там окажется аргумент "зачем мне пахать 160 часов в неделю, если я в легкую могу за полчаса срубить недельную зарплату". Украл-прогулял, закончились - еще украл. Это не к 8-9 часа на работу ходить и до 5-6 там находится. Это - "свобода".
И зарплаты тут ни при чем.
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