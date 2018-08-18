Victor Yang Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему #30





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10860

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:50 Цитата: maxsaf:

Уверен, среди прочих откажется и отсутствие средств к существованию, в том числе работы.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776100&topic_id=35288&forumid=1#776100 Уверен, среди прочих откажется и отсутствие средств к существованию, в том числе работы.Источник:

Скорее, всего, там окажется аргумент "зачем мне пахать 160 часов в неделю, если я в легкую могу за полчаса срубить недельную зарплату". Украл-прогулял, закончились - еще украл. Это не к 8-9 часа на работу ходить и до 5-6 там находится. Это - "свобода".

И зарплаты тут ни при чем.