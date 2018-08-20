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§ NG.kz
Марек Зуб: «В следующем сезоне хочу биться с «Тоболом» за чемпионство»
NG.kz

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Сообщений: 33457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с новоиспеченным наставником костанайской дружины, чтобы попытаться понять, каким мы можем увидеть «Тобол» на финишной прямой турнира Казахстанской Премьер-Лиги.
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* Sniper
Re: Марек Зуб: «В следующем сезоне хочу биться с «Тоболом» за...
Sniper


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Сообщений: 228
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорость маленькая у футболистов Тобола. Неужели так трудно подобрать полтора десятка игроков, могущих пробежать 30 км за полтора часа игры? Со скоростью 20 км/час, может немного и больше.
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* Sniper
Марек Зуб: «В следующем сезоне хочу биться с «Тоболом» за чемпионство»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марек научился говорить очень гладко. Везде побывал, все знает. А каковы будут его успехи в Тоболе? Один выигрыш, один проигрыш. Cтойло ли ехать товарищу в такую даль?
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