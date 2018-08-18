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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц прошел со дня убийства Дениса Тена, но этот месяц был отмечен убийствами практически в каждой области Казахстана, в том числе и в нашей. Даже самым слепым и глухим стало очевидно - с правоохранительными органами надо что-то делать.
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 20.08.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то сказал «А» и понеслось, дальше как в тумане :lol: . Напоминает историю о том, когда тупиков пытались вернуть на острова восточного побережья США, (учёные) решили сделать это при помощи кукол (имитирующих тупиков). Тупики очень общительные, и в следствие этого предпочитали пребывать на островах, уже населенных тупиками. На расстоянии куклы выглядели реалистично, но если присмотреться ближе, можно заметить, что они стояли на одной-единственной лапке-колышке. Тупики, будучи социальными птицами, желающими быть похожими на них, повторяли их внешний вид. Все мы немного тупики.... все мы инстинктивно идём за тем, кто первым крикнул «А»...
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§ Vradon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Vradon


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Сообщений: 94
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.08.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:Вы хоть сколько реформируйте МВД и боритесь со взятками - но доведенных до отчаяния людей это не остановит.

Или психически неуровновешенных. Сколько ещё нужно Денисов и Даш, чтобы люди посмотрели друг на друга?
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* Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Трэвэл


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Сообщений: 53
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько еще нужно денег дать правоохранителям, чтобы они научились предсказывать

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025?1534737325

Худшего бреда я еще не видел... вот действительно лишь бы написать. Зачем вообще писать всякую ахинею, если не разбираешься в теме.
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§ Khalisi
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Khalisi


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Сообщений: 29
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:Сколько ещё нужно Денисов и Даш, чтобы люди посмотрели друг на друга?

Согласна. На улице будут грабить никто и внимания не обратит. Да что там внимание, никто ту же самую полицию не вызовет. Равнодушные у нас люди!
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§ Балтикасемь
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Балтикасемь


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Сообщений: 2
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.08.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И ни слова сегодня о вине руководства МВД за создавшийся в стране беспредел. Все, как мы поняли, останутся на своих местах и при погонах.

Что-то в все путаете, по моему с убийства Дениса я каждый день в социальных сетях вижу эту новость, эту просьбу. Вы думаете там не видят этого?
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§ Жомартович
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Жомартович


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Сообщений: 8
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю почему всегда столько негатива!! Хоть что сразу начинают хаить во всю! Я здесь родился, вырос, получил образование и работаю! ОУУУ, дорогие мои кто вам запрещает ХОРОШО отучиться открыть свои бизнес, работать и жить в свое удовольствие!!! ПОЧЕМУ у всех вечные жалобы?????
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§ Жомартович
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Жомартович


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 10:21
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10860
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.08.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Увидели что-то незаконное, неправомерное - сообщите об этом полиции!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35288&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Поддерживаю.
Цитата:
maxsaf:
Если бы этот преступник, убивший фигуриста, имел работу, да не какую-то, а нормальную, с достойной оплатой, то возможно он бы не пошел на "дело", тем более в рабочее время.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35288&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Не думаю. Люди с отклонениями в поведении всегда были, есть и будут. Если нет внутреннего табу на преступные действия - такому человеку хоть какую зарплату давай - он просто не хочет работать.
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:
ПОЧЕМУ у всех вечные жалобы?????

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025&start=15&1534740917



А не странно ли, что "У ВСЕХ"?
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По какой программе во власть должны прийти люди, думающие не о собственном кармане, а о государстве и его гражданах?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025#776093

При капитализме это невозможно!
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
maxsaf:Сколько еще нужно денег дать правоохранителям, чтобы они научились предсказывать

Цитата:
Трэвэл:Худшего бреда я еще не видел...

Даже вы поняли, что давать еще больше денег правоохранителям, чтобы они начали делать что-то невозможное - это бред полный. Деньги надо давать туда, где от них польза будет...
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:Не думаю. Люди с отклонениями в поведении всегда были, есть и будут. Если нет внутреннего табу на преступные действия - такому человеку хоть какую зарплату давай - он просто не хочет работать.

По вашему он родился преступником? Или все-таки какие-то факторы повлияли на формирование его личности? если все-таки второе, то давайте вместе попробуем перечислить эти факторы. Уверен, среди прочих откажется и отсутствие средств к существованию, в том числе работы.
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.08.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:
УУУ, дорогие мои кто вам запрещает ХОРОШО отучиться открыть свои бизнес, работать и жить в свое удовольствие!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025&start=15#comment_1



Один из 12-ти мифов капитализма! Лучше, чем Гильерме Алвес Коэльо – экономист из Португалии, не скажешь:
"Миф 1. При капитализме, тот, кто много работает, может стать богатым.

Капиталистическая система якобы автоматически обеспечивает богатство трудолюбивых людей. На этом основании рядовые труженики бессознательно формируют иллюзорные надежды, и если их планам не суждено сбыться, они обвиняют в этом только себя.

На самом же деле, при капитализме, независимо от того, сколько и как вы работали, вероятность успеха, примерно такая же, как и в лотерее. Богатство, за редкими исключениями, создается не тяжелой работой, а является результатом мошенничества и полного отсутствия моральных принципов у тех, кто имеет больше влияния и власти. Это МИФ, что успех является результатом тяжелой работы и, в сочетании с удачей и хорошей дозой оптимизма, зависит от способности заниматься предпринимательской деятельностью и уровня конкурентоспособности. Этот миф создает последователей системы, которые поддерживают его."
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* Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если нет внутреннего табу на преступные действия - такому человеку хоть какую зарплату давай - он просто не хочет работать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025&start=15#comment_1

Вот прям не в бровь, а в глаз...
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* Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже вы поняли, что давать еще больше денег правоохранителям

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025&start=15#comment_1

Вот только вы вообще не поняли, о чем я писал...
Цитата:
maxsaf:

Деньги надо давать туда, где от них польза будет...
Ну например куда? И как мы раньше без вашего совета жили-то.
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