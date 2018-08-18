таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 112

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:21 Цитата: Жомартович:

УУУ, дорогие мои кто вам запрещает ХОРОШО отучиться открыть свои бизнес, работать и жить в свое удовольствие!!!



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32025&start=15#comment_1 УУУ, дорогие мои кто вам запрещает ХОРОШО отучиться открыть свои бизнес, работать и жить в свое удовольствие!!!Источник:





Один из 12-ти мифов капитализма! Лучше, чем Гильерме Алвес Коэльо – экономист из Португалии, не скажешь:

"Миф 1. При капитализме, тот, кто много работает, может стать богатым.



Капиталистическая система якобы автоматически обеспечивает богатство трудолюбивых людей. На этом основании рядовые труженики бессознательно формируют иллюзорные надежды, и если их планам не суждено сбыться, они обвиняют в этом только себя.



На самом же деле, при капитализме, независимо от того, сколько и как вы работали, вероятность успеха, примерно такая же, как и в лотерее. Богатство, за редкими исключениями, создается не тяжелой работой, а является результатом мошенничества и полного отсутствия моральных принципов у тех, кто имеет больше влияния и власти. Это МИФ, что успех является результатом тяжелой работы и, в сочетании с удачей и хорошей дозой оптимизма, зависит от способности заниматься предпринимательской деятельностью и уровня конкурентоспособности. Этот миф создает последователей системы, которые поддерживают его."