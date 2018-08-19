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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще русский царь Александр I пытался отменить передачу власти по наследству. Он говорил: «Наследование власти есть нелепость. Верховная власть должна вверяться человеку не по случайности его рождения». У царя не получилось. Похоже, у нас тоже.
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14345
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнился анекдот-
Папа,я стану - капитаном. Да сынок - станешь.
А майором - стану? Станеш сынокЮстанеш.
А генералом стану папа? Нет - сынок.
А почему?
А у генерала - свой сынок есть... :-o
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§ Алиса
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4303
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.08.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

когда-то этот анекдот вызывал улыбку, а сегодня лишь очень -очень большую печальку :-(
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.08.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Природный фактор..
Даже природа говорит о том, что каждый должен оставаться на своем месте..
Кстати, тов. Воронин что, неужели ратует за европейские ценности?
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть на земле страна, где царит справедливость?
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§ Йцукен
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
Йцукен


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Сообщений: 14
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 19.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно я давно не вижу перспектив жить в этой стране, и уж точно не хочу чтобы тут жили мои дети. Власть прогнила, у полиции не осталось понятия чести, а люди в большинстве своём забитые мыши которые не то чтобы высказать своё недовольство власти не может, но и даже не могут отстоять свои права на бытовом уровне. Каждый думает что лучше я промолчу чтобы хуже не было, а власть каждый раз преступая новую черту не видя никакого сопротивления от людей заходит все дальше. Следующий этап это запред на выезд из страны как в Туркмении, и причисление Елбасы к пророкам и изучение его жизни начиная с первого класса.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
таноми52


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Сообщений: 108
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по моему мнению, сословное общество у нас уже сложилось.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32026#776052

Не только по Вашему мнению. Даже о последствиях позаботились . Читайте "Наказание за разжигание сословной розни в УК РК ввели на перспективу" - https://www.zakon.kz/4682354-nakazanie-za-razzhiganie-soslovnojj.html Хотя, в данной ссылке толкование ст. УК даётся с точностью до наоборот, вешают толкователи лапшу на уши.
Сословия ведь были в Российской империи, а 1917 год приказал им "долго жить". И вот они опять "тихой сапой" возрождаются
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Власть прогнила, у полиции не осталось понятия чести, а люди в большинстве своём забитые мыши которые не то чтобы высказать своё недовольство власти не может, но и даже не могут отстоять свои права на бытовом уровне. Ка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776065&topic_id=35293&forumid=1#776065

Выходит из за людей тебе тут не нравится?
А я вот принимаю их такими какие они есть, и ты в том числе..
Хочу ли я жить в Америке, где выбирают и ценят людишек?
Не знаю, но наверное хотелось бы больше, чем не хотелось..
Только там по отношению к власти они говорят ровно то же самое..
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14345
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только там по отношению к власти они говорят ровно то же самое..
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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776065&topic_id=35293&forumid=1#776065

Марик, Нурлыкунят что ли?... :-o
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.08.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Марик, Нурлыкунят что ли

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776068&topic_id=35293&forumid=1#776068

Там это поставлено на поток..
Вон кто Трампу не нурлыкунил, бизнес закрывает, то есть вводит ограничения..
А то как ..
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14345
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,почему твой бизнес не закрывают?
Нурлыкунишь?.., :lol:
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расслоение на богатых и бедных не может продолжаться до бесконечности, все зависит лишь от терпеливости бедных. Пока большинству из них нет угрозы жизни - бедные будут терпеть. Потом революция и временное всеобщее равенство.
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,почему твой бизнес не закрывают?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776071&topic_id=35293&forumid=1&1534692880

Мой бизнес же не переносится в Китай, например как у Харлея и не завязан на России, которая под санкциями..
Ну как если бы я был омереканцем..
У меня все свое и все тут..
Маленький бизнес то есть..
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
людишек?

Когда этот человек элиты перестанет оскорблять ?
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