211 Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3864

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:46 Цитата: Йцукен:

Власть прогнила, у полиции не осталось понятия чести, а люди в большинстве своём забитые мыши которые не то чтобы высказать своё недовольство власти не может, но и даже не могут отстоять свои права на бытовом уровне. Ка



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776065&topic_id=35293&forumid=1#776065 Власть прогнила, у полиции не осталось понятия чести, а люди в большинстве своём забитые мыши которые не то чтобы высказать своё недовольство власти не может, но и даже не могут отстоять свои права на бытовом уровне. КаИсточник:

Выходит из за людей тебе тут не нравится?

А я вот принимаю их такими какие они есть, и ты в том числе..

Хочу ли я жить в Америке, где выбирают и ценят людишек?

Не знаю, но наверное хотелось бы больше, чем не хотелось..

Только там по отношению к власти они говорят ровно то же самое..