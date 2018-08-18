сайлау курманов Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2821

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 есть подозрение, что в акимы идут прежде всего набить карманы, иначе следуя логике , не пускают к власти настоящих патриотов которые действительно бы радели за страну и за свой город. Акимов назначают , кто глубже лизнет , кто побольше заплатит , все по протекции , уже надоел такой распорядок !