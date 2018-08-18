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≡ Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 аким и заместитель акима различного уровня (областного - 1, городского - 4, районного - 5, сельского - 21). Осуждены - 12.
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§ 211
Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Есть такая профессия, быть акимом..
Жаль что у меня моска не хватило выучиться на него..
Сейчас бы лежал где нибудь на Канарах, пил бы виски со льдом..
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* drakon
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сейчас бы лежал где нибудь на Канарах

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776036&topic_id=35291&forumid=1#776036

Марик, не на Канарах - лежат,
а на нарах.Что и делает - половина Акимов... :lol:
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§ 211
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 22:16
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2821
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.08.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть подозрение, что в акимы идут прежде всего набить карманы, иначе следуя логике , не пускают к власти настоящих патриотов которые действительно бы радели за страну и за свой город. Акимов назначают , кто глубже лизнет , кто побольше заплатит , все по протекции , уже надоел такой распорядок !
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* drakon
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
есть подозрение, что в акимы идут прежде всего набить карманы,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776044&topic_id=35291&forumid=1#776044

Какие подозрения? Это реалии сегодняшнего дня... :lol: :-o
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§ Гога
Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.18 - 14:45
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.08.18 - 14:51
Комментарий удален модератором.
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§ Йцукен
Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов...
Йцукен


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Сообщений: 14
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 19.08.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
открылись глаза за 27 лет независимости)))
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