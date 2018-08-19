Йцукен Re: Николай ВОРОНИН: Власть и бедность по наследству #5





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:06 Если честно я давно не вижу перспектив жить в этой стране, и уж точно не хочу чтобы тут жили мои дети. Власть прогнила, у полиции не осталось понятия чести, а люди в большинстве своём забитые мыши которые не то чтобы высказать своё недовольство власти не может, но и даже не могут отстоять свои права на бытовом уровне. Каждый думает что лучше я промолчу чтобы хуже не было, а власть каждый раз преступая новую черту не видя никакого сопротивления от людей заходит все дальше. Следующий этап это запред на выезд из страны как в Туркмении, и причисление Елбасы к пророкам и изучение его жизни начиная с первого класса.