yudjin: Вот это здрасти тебе пожалуйста... с утра столько интересного... Я всё ждал... ну должен же Серый появиться со путешествующей свежаниной...
Рад видеть на форуме старых обитателей!
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Sniper: И что вы там опять изобретаете?
Занимаемся исключительно вопросами магии и волшебства, Знаете скатерть самобранка, неразменный рубль в коллайдере катаем, ну и прочие магические вопросы на благо человечества, и как самое главное: поиск смысла жизни и обретение счастья. Подробнее Стругацкие в Понедельнике очень точно описали.
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Vital: А че ты один поехал в севастополь. Надо было мне позвонить раз был в городе и дернули б вместе. Как раз ты закончил весь шлак осматривать до костаная :)))) А крым я с радостью посметрел бы. Палатки и остальные причиндалы туристические имею. фотки классные про крым
Билет на самолет в Крым всего трешку стоит в субботу и воскресенье с Домодедово. Точнее 3193. Сегодня пятерку. Весь шлак останется под крылом и сразу море, горы.
Посмотрел этот сайт и разные хостелы в нужном городе. Как у опытного, хочу задать несколько вопросов: возможно ли в хостелах жить месяц? выгоднее ли это, чем снять квартиру? Если ли скидки при длительном проживании? что скажешь на счёт пребывания семьёй с детьми? они только для ночёвки или дневное нахождение тоже возможно?
Щас тебе серый насоветует автостопом попутешествовать:))) Невздумай слушать!. Купи билет на поезд и езжай с семьей в крым. Раз с детьми едишь. .сними однокомнатную. Автостопом неотдахнешь. Устанешь как собака. Можно впринцыпе и в палатке жить. Щас куча мобильных приспособлений продают. Плитки газовые и т.д.
Я как раз снова укатил в Крым из МСК. Снова автостопом. 😊 Замечательная дорога. Отличные впечатления. Мост утром. Солнечный жаркий Крым. Все зависит от ваших настроев. Я когда в Челябе плюхнулся в Ебургский автобус до Кустаная, и увидел позитивнейших людей маму, папу и ребёнка с рюкзака и на правильной позиции за таможней, то обзавидовался белой завистью. У них счастье на лицах светилось. Хотелось бросить нудный автобус и присоединиться. Они покоряли мир автостопом. И даже у ребёнка был фирменный детский рюкзак и экипировка, похожая на ГМА ПИТЕРСКУЮ. Если вам это по кайфу и вы изучили "Практику" вы будете ездить со скоростью скорого и даже обгонять поезда и получать от этого спортивное удовольствие. Видеть мир глазами людей и проводить дорогу в позитивном общении. 😊 Это невероятно здорово и питерцы с ГМА и ПЛАС, Москва АВП это знают и ездят по всему миру. Вы сами вольны выбирать себе трудные и позитивные дороги. Учиться лучше на северных. 😊 Хостел рулят. Правильный хостел это мега общение в лаунж и его не заменят мегабайты инфо. Учиться правильным Хостелам лучше в Питере выбирая лучшее в Букинг. Крым. Автостоп. Серый волк!
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