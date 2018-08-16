Цитата: yudjin:

Вот это здрасти тебе пожалуйста... с утра столько интересного...

Я всё ждал... ну должен же Серый появиться со путешествующей свежаниной...

Рад видеть на форуме старых обитателей!



Цитата: Sniper:

И что вы там опять изобретаете?



Занимаемся исключительно вопросами магии и волшебства, Знаете скатерть самобранка, неразменный рубль в коллайдере катаем, ну и прочие магические вопросы на благо человечества, и как самое главное: поиск смысла жизни и обретение счастья.

Подробнее Стругацкие в Понедельнике очень точно описали.



Цитата: Vital:

А че ты один поехал в севастополь. Надо было мне позвонить раз был в городе и дернули б вместе. Как раз ты закончил весь шлак осматривать до костаная :)))) А крым я с радостью посметрел бы. Палатки и остальные причиндалы туристические имею. фотки классные про крым

Билет на самолет в Крым всего трешку стоит в субботу и воскресенье с Домодедово. Точнее 3193. Сегодня пятерку.

Весь шлак останется под крылом и сразу море, горы.



