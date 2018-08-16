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* Серый волк
Жаркое лето 2018
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9627
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот это здрасти тебе пожалуйста... с утра столько интересного...
Я всё ждал... ну должен же Серый появиться со путешествующей свежаниной...

Рад видеть на форуме старых обитателей!
:lol:
Цитата:
Sniper:
И что вы там опять изобретаете?

Занимаемся исключительно вопросами магии и волшебства, Знаете скатерть самобранка, неразменный рубль в коллайдере катаем, ну и прочие магические вопросы на благо человечества, и как самое главное: поиск смысла жизни и обретение счастья. :-)
Подробнее Стругацкие в Понедельнике очень точно описали. :lol:

Цитата:
Vital:
А че ты один поехал в севастополь. Надо было мне позвонить раз был в городе и дернули б вместе. Как раз ты закончил весь шлак осматривать до костаная :)))) А крым я с радостью посметрел бы. Палатки и остальные причиндалы туристические имею. фотки классные про крым

Билет на самолет в Крым всего трешку стоит в субботу и воскресенье с Домодедово. Точнее 3193. Сегодня пятерку.
Весь шлак останется под крылом и сразу море, горы.

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§ elektron
Жаркое лето 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и "Серый" наконец, объявился.
С интересом прочёл и просмотрел.
Спасибо!
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* drakon
Жаркое лето 2018
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
И что вы там опять изобретаете?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775761&topic_id=35269&forumid=7#775761

Доктор, Промышленный шпионаж?... 8-)
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§ yudjin
Жаркое лето 2018
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5485
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.08.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бронирую хостел прямо с заправки через Букинг

Посмотрел этот сайт и разные хостелы в нужном городе. Как у опытного, хочу задать несколько вопросов:
возможно ли в хостелах жить месяц? выгоднее ли это, чем снять квартиру? Если ли скидки при длительном проживании?
что скажешь на счёт пребывания семьёй с детьми?
они только для ночёвки или дневное нахождение тоже возможно?
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§ Vital
Жаркое лето 2018
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6006
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.08.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Щас тебе серый насоветует автостопом попутешествовать:)))
Невздумай слушать!. Купи билет на поезд и езжай с семьей в крым. Раз с детьми едишь. .сними однокомнатную. Автостопом неотдахнешь. Устанешь как собака. Можно впринцыпе и в палатке жить. Щас куча мобильных приспособлений продают. Плитки газовые и т.д.
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§ yudjin
Жаркое лето 2018
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5485
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.08.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас тебе серый насоветует автостопом попутешествовать:))

неее, я не про автостоп спрашиваю... с детьми я такого себе не позволю.
Я про хостелы для жития хотел узнать.
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* Серый волк
Жаркое лето 2018
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9627
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как раз снова укатил в Крым из МСК. Снова автостопом. 😊 Замечательная дорога. Отличные впечатления. Мост утром. Солнечный жаркий Крым. Все зависит от ваших настроев. Я когда в Челябе плюхнулся в Ебургский автобус до Кустаная, и увидел позитивнейших людей маму, папу и ребёнка с рюкзака и на правильной позиции за таможней, то обзавидовался белой завистью. У них счастье на лицах светилось. Хотелось бросить нудный автобус и присоединиться. Они покоряли мир автостопом. И даже у ребёнка был фирменный детский рюкзак и экипировка, похожая на ГМА ПИТЕРСКУЮ. Если вам это по кайфу и вы изучили "Практику" вы будете ездить со скоростью скорого и даже обгонять поезда и получать от этого спортивное удовольствие. Видеть мир глазами людей и проводить дорогу в позитивном общении. 😊 Это невероятно здорово и питерцы с ГМА и ПЛАС, Москва АВП это знают и ездят по всему миру. Вы сами вольны выбирать себе трудные и позитивные дороги. Учиться лучше на северных. 😊 Хостел рулят. Правильный хостел это мега общение в лаунж и его не заменят мегабайты инфо. Учиться правильным Хостелам лучше в Питере выбирая лучшее в Букинг. Крым. Автостоп. Серый волк!

[Исправлено: Серый волк, 19.08.2018 - 12:28]
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