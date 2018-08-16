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Страница 882 из 882«1...880881882
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что вы там сс....те наверное .
к вам едет РЕВИЗОР.
проверить как вы там. живете .
сначала правда на свадьбу в Австрию.
заедет.
так что не балуйте.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.08.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бюргеры, шо вы с мамочкой своей такого сотворили? :-o
Фото не фейк и не фотошоп, августовское..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шо вы с мамочкой своей такого сотворили?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13215

Гостя - ждёт. Ваш то лидер - не пьёт... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Петручо что ли клянчить бабло приедит?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Петручо что ли клянчить бабло приедит?


не знаю как теперь.
мотор сич поставляет двигатели для самолетов в Китай.
для авианосцев.
280 или 260 контракт. , уже двадцать поставили.
америкосы очень недовольны. вдруг стали. вчера.
" мы им деньги, а они финансируют страну, самолеты, которые будут нас бомбить."
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бюргеры, шо вы с мамочкой своей такого сотворили? Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775883&topic_id=25576&forumid=2&1534508818

Да мы чё мы ни чё, это она чё ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да мы чё


тринадцать лет уже рулит комсомолка.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тринадцать лет уже рулит комсомолка.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775850&topic_id=25576&forumid=2#775850

Коммунист уже 30 лет - руководит... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Коммунист уже 30 лет - руководит...

Кто такой?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Кто такой?

Ваш Президент,Лидер Нации, Ел Басы...
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тринадцать лет уже рулит комсомолка.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=775898&order=0&viewmode=flat&pid=775883&forumid=2#775898

Так мы уже дольше живём, чем она правит. Значит слово за нами :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и опять,почти год - прошёл.

Через месяц - Октоберфест... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я проснулся на полтора часа - позже.

Позавтракал,вышел на улицу, а сосед тоже-
спит. Пришёл как всегда - попить молочка.
Ну и - подождал меня... :lol:

[Исправлено: drakon, 19.08.2018 - 13:05]
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