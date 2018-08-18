alex_60 "Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках #1





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:31 Лисаковск зажигает. конкретно.

оазис не только в области а в кз.

всегда любил ездить в этот город.

и летом , и зимой.

когда там жили те, кто сейчас там.

на берегах Рейна.

охота, рыбалка, хоть я и не любитель,

но отдыхали с душой.



[Исправлено: alex_60, 18.08.2018 - 10:34]