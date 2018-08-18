Мишаня Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 582

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:31 Цитата: Это поможет укреплению тенге и рубля.



На месте Байганова, я бы не был уверен в однонаправленности движения валют. Я за тенге не знаю, а за рубль скажу, что Путин опять всех переиграет. В первую очередь российский народ. Европа вводит санкции против РФ. В ответ РФ вводит аналогичные санкции, против собственного народа. Так что рубль соответствует выбранной стабильности.

А то, что налоговые выплаты влияют на курс, байки все это. Главный спекулянт на валютной бирже государство, что в РК, что в РФ.