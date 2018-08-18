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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц прошел со дня убийства Дениса Тена, но этот месяц был отмечен убийствами практически в каждой области Казахстана, в том числе и в нашей. Даже самым слепым и глухим стало очевидно - с правоохранительными органами надо что-то делать.
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* 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во субботу чуть не плача вся канатчикова дача к телевизеру рвалась...
Да уш..
Полиция виновата что кто то где то там убивает..
В этом есть смысл..
А почему ни какая либо другая профессия?
Почему не те же экономисты, по вине которых живет этот народ бедно и потому грабит?
Почему не по вине психологов, которые вместо того чтобы лечить, тусуются по форумам и выходят замуж за тех же зэков?
Почему не по вине журналистов, которые не видят проблем вообще порой и лишь за деньги готовы что то освятить или осветить?
Почему виноват у тов. Денисова постоянно кто то лишь один, против которого можно травануть всех остальных?
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§ Сыкымы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А почему ни какая либо другая профессия?

Мышление взяткодателя не позволяет осознать - что такое профилактика правонарушений? А вот мышление преступника позволяет ему считать, что, с большой долей вероятности, его преступление останется безнаказанным, пока есть взяточники-полицейские.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
пока есть взяточники-полицейские.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776004&topic_id=35288&forumid=1&1534574736

То есть убивают детишек и грабят людей не потому что кругом массовая необразованность и нищета, а потому что полицейские берут взятки?
Кстати попробуй дай полицейскому, после грабежа, сразу тебя оформят..
Не нужно преувеличивать то..
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин думал теряю "связь" с Родиной, ан нет. Денисов как будто мои мысли читает, всё в точку. И впрямь всё так и есть как я думал. Остаётся надежда, что всё ещё будет. Вопрос только когда?
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§ Сыкымы
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не нужно преувеличивать то..

Себя оправдываешь? Ога, прям у них в "кодексе взяточника" так и записано - за такие-то правонарушения можно взятки брать, а такие-то нужно отрабатывать по закону по полной...
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Себя оправдываешь? Ога

Мне себя оправдывать зачем?
Даю основные взятки врачам и учителям..
Полицейским может раз в год от силы пару тысяч..
Но основники так сказать не они..
Просто удобно на них всем с себя все пихнуть..
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§ Сыкымы
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Полицейским может раз в год

А сколько таких, как ты, - не считал? Зачем соблюдать ПДД, если можно смело нарушать, а потом откупиться взяткой вместо реального наказания? Думал об этом ,вообще, хоть когда-нибудь?
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* drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай да Денисов! Ай да сукин сын!... :lol: ;-) :oops:
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
сколько таких, как ты, - не считал? Заче

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776022&topic_id=35288&forumid=1&1534604119

Еще раз.
Дают им мало, больше дают врачам, учителям, воспитателям в садах, слесарям сантехникам наконец с ПКСК..
Так что ты совсем не туда давишь жалобой..
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* drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая тема,правильная,злободневная.
Но кому это - нужно? Да никому!!!
Отметились тут мы - вчетвером.
А кто нас слушает? Да никто...
Адекватные так ваще - молчат.
Могут фотку нашей мамочки - выставить.
А на своих "деятелей" - сказать?
Страшно? Боязно? Считаю в этой теме-
должен каждый форумчанин - высказаться... 8-) :-o
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