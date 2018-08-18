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≡ "Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свой очередной день рождения, 47-й по счету, Лисаковск начал отмечать 17 августа. В этом году день города совпал с проведением спартакиады "Целина", поэтому традиционный карнавал вместо субботы прошел в пятницу. На этот раз его можно было назвать миксом маскарада с мюзиклом.
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§ alex_60
"Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лисаковск зажигает. конкретно.
оазис не только в области а в кз.
всегда любил ездить в этот город.
и летом , и зимой.
когда там жили те, кто сейчас там.
на берегах Рейна.
охота, рыбалка, хоть я и не любитель,
но отдыхали с душой.

[Исправлено: alex_60, 18.08.2018 - 10:34]
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* drakon
Re: "Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
всегда любил ездить в этот город.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32030

А из окна нашего дома, в Новоильиновке,
видно Лисаковск,особенно - ночью красиво... :lol:
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§ Vital
"Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6005
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ностальгируешь драг..
Бросай эту загневающию европу. Давай к нам . В новоильиновке домик купишь. С окна будешь по ночам на лисаковск смотреть и вспоминать с ужасом годы прожитые в германии. :lol:
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§ elektron
"Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1828
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ностальгируешь драг..

Да какая уже ностальгия. Сегодня в метро ехал. Две старушки попались. Так славно глаголили, что едва свою не проехал, чуть не уснул :lol: Так что если что и тут есть с кем понастольгировать :lol: А вообще возвращение в реальность, штука опасная :-P
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* drakon
"Соmе оn, Лисаковск, зажигай!" или праздник в оранжевых очках
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вообще возвращение в реальность, штука опасная :-P

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776025&topic_id=35287&forumid=1&1534603106

Особенно,когда все или большинство рубашек
и футболок у тебя - синие... :lol: :oops:
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