Цитата: национальная валюта получает поддержку, потому что среди крупных компаний, получающих валютную выручку, возникает спрос на тенге для произведения выплат в бюджет.

Прям вот картина стоит перед глазами: менеджеры крупных компаний бегут с чемоданами доллариев в нацбанк, меняют их на тенге и грузовиками вывозят прям в бюджет.

Цитата: действенной мерой было бы снижение количества денежного наличного оборота.

Инвалюта в большом количестве появилась после Экспо, ждали удобного случая, чтобы её выгодно конвертануть без лишнего кипиша, пошёл вброс инвалюты - тенге малёхо приподнялся.