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§ NG.kz
«Свалки Костаная». У четырех ПКСК без присмотра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33449
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Рядом с домом № 117/1 размещены мусорные контейнеры, которые обслуживаются сотрудниками четырех ПКСК, - пояснила она. - Но то, что там творится, просто не передать словами. За контейнерами - трубы теплотрассы, где ночуют бомжи, мусор не убирается надлежащим образом.
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§ drakon
Re: «Свалки Костаная». У четырех ПКСК без присмотра
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ваще цветной мусор смотрится - краcиво.
Неправда ли... 8- :lol:
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