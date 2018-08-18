211 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ностальгия по настоящему #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3850

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:20 Во субботу чуть не плача вся канатчикова дача к телевизеру рвалась...

Да уш..

Полиция виновата что кто то где то там убивает..

В этом есть смысл..

А почему ни какая либо другая профессия?

Почему не те же экономисты, по вине которых живет этот народ бедно и потому грабит?

Почему не по вине психологов, которые вместо того чтобы лечить, тусуются по форумам и выходят замуж за тех же зэков?

Почему не по вине журналистов, которые не видят проблем вообще порой и лишь за деньги готовы что то освятить или осветить?

Почему виноват у тов. Денисова постоянно кто то лишь один, против которого можно травануть всех остальных?