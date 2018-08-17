Sniper Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого тенге - эксперты #4





(Пользователи) Сообщений: 222

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: 211:

На одного или двоих наверно так, на четверых кажется что дешевле..

Хотя наверно отель пятерка дороже наверно на много там..

И никто забесплатно не будет кормить тебя и поить.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775890&topic_id=35284&forumid=1#775890 На одного или двоих наверно так, на четверых кажется что дешевле..Хотя наверно отель пятерка дороже наверно на много там..И никто забесплатно не будет кормить тебя и поить.Источник:

что за бредятина папаша???