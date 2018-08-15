elektron Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1827

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:51 Цитата: bgb:

, в тексте про боксера вообще ни слова, а другие в комментах копья ломают из-за ничегоИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775995&topic_id=35259&forumid=1&1534564010[/quote

Это потому, что только заголовки читают.

А так же умер мультипликатор "простоквашина" Аркадий Шер.

Уходят люди нашей эпохи. Спасибо им, за то что были!

Земля им пухом , в тексте про боксера вообще ни слова, а другие в комментах копья ломают из-за ничегоИсточник:Это потому, что только заголовки читают.А так же умер мультипликатор "простоквашина" Аркадий Шер.Уходят люди нашей эпохи. Спасибо им, за то что были!Земля им пухом