bgb Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3965

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:53 Цитата: alex_60:

мрак .

для некоторых маргиналов

люди с кулаками из за океана, в приоритете.

по сравнению с теми, с кем воспитывалось целое поколение

людей советской и постсоветской эпохи.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775670&topic_id=35259&forumid=1#775670 мрак .для некоторых маргиналовлюди с кулаками из за океана, в приоритете.по сравнению с теми, с кем воспитывалось целое поколениелюдей советской и постсоветской эпохи.Источник:

я тоже в той эпохе воспитывался.

а вот новость интересно оформлена: в названии мелькает громкая фамилия, в тексте про боксера вообще ни слова, а другие в комментах копья ломают из-за ничего.