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§ NG.kz
Холодные атмосферные фронты принесут в Костанайскую область ухудшение погоды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33447
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели погода не порадует костанайцев теплом и солнцем. Ветер будет северо-западным. Во время грозы скорость его будет достигать 15-20 метров в секунду.
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§ 211
Re: Холодные атмосферные фронты принесут в Костанайскую область...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так неожиданно наступила осень..
Жаль что опять нужно будет впихивать на себя тесные штаны и такие же кросовки..
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§ bgb
Re: Холодные атмосферные фронты принесут в Костанайскую область...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3965
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.08.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в европе молодежь до поздней осени ходят в шортах.
вообще там одеваются в прохладную погоду более легко, чем мы. мы в 5+ уже куртки одеваем, а они в кофтах, джемперах или ветровках ходят...
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§ Menden1968
Re: Холодные атмосферные фронты принесут в Костанайскую область...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.08.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в европе молодежь до поздней осени ходят в шортах.

енто у какой уевропе ходят в шортах до поздней осени....в какой стране так легко одеваются в прохладную погоду?
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