Цитата: комнату ребенка и стал приставать к девочке. Когда Саша закричала, он ее задушил.

Вот пожалуйста..

Это до каких пор нужно так приставать, чтобы ребенок закричал?

А он от своего Стыда ее задушил?

А кто то на этом играет..

И говорит что это совершенно нормально и ничего не было..

Да уш..

Я Уважаю европейские ценности..

Но если они такие, как говорит ник электрон, то мне они , эти ценности такие, не нужны..