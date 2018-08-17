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≡ Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 46-летнего жителя села Карасу Павла ЧЕХОВА, которого обвиняли в убийстве 11-летней дочери своей сожительницы, вынесли сегодня, 17 августа. Сначала Чехов проходил по делу в качестве свидетеля.
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§ 211
Re: Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонку не вернуть, ну хоть так боле менее справедливо..
Мать тоже вызывает много вопросов..
Она не меньше виновата, можно сказать она некий катализатор..
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§ 211
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тема про Чехова, пожалуйста..
Почему там в той ветке играешь?
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§ 211
Re: Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
комнату ребенка и стал приставать к девочке. Когда Саша закричала, он ее задушил.

Вот пожалуйста..
Это до каких пор нужно так приставать, чтобы ребенок закричал?
А он от своего Стыда ее задушил?
А кто то на этом играет..
И говорит что это совершенно нормально и ничего не было..
Да уш..
Я Уважаю европейские ценности..
Но если они такие, как говорит ник электрон, то мне они , эти ценности такие, не нужны..
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§ 211
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сейчас сам в таком "интересном" состоянии..
Представить чтоб кто то , чужой дяденька, приставал к моему спящему ребенку в постели....
Да мне и доказательств никаких не потребуется..
Тот кто пришел в постель к моему ребенку, не успеет о том пожалеть..
А вот в Европе это все нормально..
Ну и еще у некоторых, кто играет на том, поддакивая другим что Чехов не виновен..
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§ elektron
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и еще у некоторых, кто играет на том, поддакивая другим что Чехов не виновен.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775981&topic_id=35283&forumid=1&1534529499

Ты если кому что предъявляешь, так будь мужиком и называй вещи своими именами.
И теперь назови кто и как и когда твоими словами
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§ elektron
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статью прочти
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§ elektron
Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки Павла Чехова приговорили к 19 годам лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
вот в Европе это все нормально..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35283&post_id=775987&order=0&viewmode=flat&pid=775986&forumid=1&1534530089

и хватит канючить, про Европу, это у вас всё происходит и с этим жить. Двуликий ты наш!
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