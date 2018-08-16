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≡ В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой было групповым. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в ДВД Костанайской области заявил начальник управления штаба департамента Мейрам КАЖКЕНОВ.
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Для тебя приставание к спящему чужому ребенку это Нормально да?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775961&order=0&viewmode=flat&pid=775959&forumid=1&1534524106

нет конечно. Но что бы опять не быть голословным. Факты?
Статью читал?
Ну и других фактов от тебя так и не услышал? Где ДНК, кожа под ногтями И пр.?
Я никого не оправдываю, но хотелось бы доказательств. Или слабо?
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
но вы не обратили внимание ,что ОБА сознались,а преступник должен быть один . Вывод так можно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775964&order=0&viewmode=flat&pid=775963&forumid=1#775964

Выводов пока нет и не должно быть, покуда идет следствие и собираются какие то данные..
Обвинить могут кого угодно и сколько для того угодно..
Докажут групповуху, а что, ей нет места в убийствах?
За групповуху просто больше давали раньше, а потому кто то брал ответственность на себя, выгораживая иных виновников.
Тебе хотелось бы если это действительно двое над ней издевались, чтобы посадили лишь одного?
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Статью читал?

Тут статья совершенно иная..
Давай тут про эту девочку.
Там про ту девочку.
Зачем ты тут начал , тема о ней в другой теме так сказать..
Профайл

§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
211:Для тебя приставание к спящему чужому ребенку это Нормально да?Источник:Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775965&order=0&viewmode=flat&pid=775963&forumid=1#775965

Цитата:
211:
Обвинить могут кого угодно и сколько для того угодно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775965&order=0&viewmode=flat&pid=775963&forumid=1#775965

Шустро переобуваемся однако
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
подыграть то нужно.

А вот это тут лишнее..
Твоя игра и защита педофилов, говоря что он не приставал к ней..
Для вас европейцев ничего святого что ли нет в детях в таком возрасте и если чужой дядя пристает к вашему спящему ребенку, это там у вас нормально?
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Шустро переобуваемся однако

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775971&order=0&viewmode=flat&pid=775964&forumid=1#775971

Ты взял комменты из совершенно двух разных убийств и статей..
Ну до такой степени играть на этом, нельзя считаю..
Как то подловато по отношению к погибшим..
Профайл

§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Твоя игра и защита педофилов, говоря что он не приставал к ней..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775969&order=0&viewmode=flat&pid=775966&forumid=1&1534524743

Опять всё передёргиваешь, забыл, как сам педофила не состоявшегося тут защищал? И если кто тут и играет, так это ты или твоя команда!
Профайл

§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну до такой степени играть на этом, нельзя считаю..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775974&order=0&viewmode=flat&pid=775971&forumid=1#775974

Раз так считаешь, то так и поступай, затк***сь
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
elektron:
подыграть то нужно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775974&topic_id=35278&forumid=1#775974

Цитата:
elektron:
если кто тут и играет, так это ты или твоя команда!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775974&topic_id=35278&forumid=1#775974

Какая команда то?
И давай по теме..
Ты сам сказал что играешь..
Я добавил что на смертях невинных..
Только и всего..
Что не так?
Если бы ты не играл, то не защищал бы педофила..
Только и всего..
И эта тема тема другая..
О другом..
О пойманных подозреваемых.
А ты за Чехова детоубийцу все глотку рвешь..
Да, ты совершенно прав, ты играешь, на такой зловещей теме, ужасной, теме про детоубийц..
Профайл

§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1824
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Во как тебя крутит и мутит то ?
Ну да ладно, я лично зла не держу.
Мне важно чтобы виновный сидел, а не кто иной.
А тебе походу всё равно, даже на родственников.
Пусть с каждым будет Бог!
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тебе походу всё равно, даже на родственников

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775980&topic_id=35278&forumid=1#775980

Мне не то что все равно, а я их забыл в этой жизни..
Я как то обязан говорить что то, что они делают, грабя и убивая, это хорошо?
Они выбрали свой путь беспредельщиков..
Вот именно такие как они и убивают таких девчонок, Тенов, режут инвалидов..
Да, они заслужили того, чтобы сесть даже без доказательств..
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И по крови, если он мне там через мать как то доводится, таких людей исходя из этого я не защищаю..
Ога, если убил чужака, то я защищать его обязан?
А как посмотреть убиенной от горя матери убитого?
Ты о том думал?
А его перевели в тюрьму в Костанай, он женился на зоне на фотомодели, она родила.
Сейчас ему уже примерно 23 наверно или 22, не знаю, скоро на волю..
А вот той матери, чьего ребенка он убил головой об асфальт, к ней сынишка не вернется..
Так кого мне жалеть больше?
Профайл
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