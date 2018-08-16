211 В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3841

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Цитата: 211:

elektron:

подыграть то нужно.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775974&topic_id=35278&forumid=1#775974 elektron:подыграть то нужно.Источник:

Цитата: elektron:

если кто тут и играет, так это ты или твоя команда!



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775974&topic_id=35278&forumid=1#775974 если кто тут и играет, так это ты или твоя команда!Источник:

Какая команда то?

И давай по теме..

Ты сам сказал что играешь..

Я добавил что на смертях невинных..

Только и всего..

Что не так?

Если бы ты не играл, то не защищал бы педофила..

Только и всего..

И эта тема тема другая..

О другом..

О пойманных подозреваемых.

А ты за Чехова детоубийцу все глотку рвешь..

Да, ты совершенно прав, ты играешь, на такой зловещей теме, ужасной, теме про детоубийц..