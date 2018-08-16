elektron В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1808

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 А так да конечно преступник должен сидеть в тюрьме. Но только если он виновен. Или государство должно миллионами компенсировать, за не правомерное судейство.

Это бы не только сократило число преступлений, но и повысило бы возможно качество жизни



[Исправлено: elektron, 17.08.2018 - 16:50]