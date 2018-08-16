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≡ В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой было групповым. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в ДВД Костанайской области заявил начальник управления штаба департамента Мейрам КАЖКЕНОВ.
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это и есть Утверждение в том, что доказанный судом и свидетелями детоубийца не виноват..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775928&order=0&viewmode=flat&pid=775926&forumid=1&1534517689

Ты блондинка?
Профайл

§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сколько не виновных сидят, причём не только в бывшем СССРе но и в Европе и Америке

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775929&order=0&viewmode=flat&pid=775928&forumid=1#775929

Уже сказал.
Давайте в ех, всех всех в этом Мире уголовников, детоубийц в первую очередь и педофилов выпустим..
Ведь среди миллионов их, есть с десяток невинных людей..
Но мы то о том не знаем и потому давайте выпустим всех абсолютно..
Обмоем приласкаем, извинимся и пустим к нам в дом, с детишками поиграть..
Так?
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§ drakon
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ведь среди миллионов их, есть с десяток невинных людей..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35278&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Марик и недай бог,среди этого десятка тебе или твоим племяшам - оказаться... :-o
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ты блондинка

Блондинки не люди?
Твое доказательство того, что он не виноват, а значит виновата наша полиция и суд, в том что посадили невиновного и есть данное Утверждение..
Как будто ты видел доказательную базу и присутствовал на суде..
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты хотя бы на суде был?

И при чём тут это. Виновный должен сидеть.
Но для этого должны быть неопровержимые доказательства.
Как следы борьбы,, следы или остатки кожи под ногтями, ДНК, и прочее, тот же волос найденный на теле должен быть исследован.
А так просто на оговорах, можно любого закрыть. Хотя кому я это.
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
среди этого десятка тебе или твоим племяшам

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775933&order=0&viewmode=flat&pid=775931&forumid=1#775933

У меня сейчас сидят два братана по матери, двое пока на свободе, по три ходки..
Один обокрал меня и убил человека в 17 лет .
Верю ли я полиции?
Разумеется..
Другой крыса тоже обокрал другого братана, братан и мне двоюродный.
Сидел три раза..
Он не виновен?
Виновен..
Сейчас который самый младший, ему 20, у своих воровал..
Верю ли я полиции что он обворовал соседку?
Разумеется..
Пусть сидит.
И все они главное хорошо жили..
Двое богачи бывшие..
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик и недай бог,среди этого десятка тебе или твоим племяшам - оказатьсяИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775934&order=0&viewmode=flat&pid=775929&forumid=1#775934

Дракон похоже, в отличие от тебя, пургомёта, в теме.
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
для этого должны быть неопровержимые доказательства.
Как следы борьбы,, следы или остатки кожи под ногтями, ДНК, и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775936&topic_id=35278&forumid=1#775936

Они и были..
Так ты был на суде или нет?
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Они и были..

Что бы не быть голословным, где? приведи хоть одно из перечисленных.
Цитата:
211:
Так ты был на суде или нет?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775936&order=0&viewmode=flat&pid=775934&forumid=1&1534519019

И при чём тут это? Доказательства не суд собирает, а лишь приговор выносит, на их основании, так где они?
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
чём тут это? Доказательства не суд собирает,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775937&order=0&viewmode=flat&pid=775936&forumid=1#775937

На суде их выслушивают..
И решают виновен или нет..
Так тебя на суде не было, но ты считаешь что всех педофилов надо отпустить?!
Да уш..
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На суде их выслушивают..

О грамотный типа, так приведи хоть одно из доказательств?Цитата:
211:
Так тебя на суде не было, но ты считаешь что всех педофилов надо отпустить?!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775938&order=0&viewmode=flat&pid=775937&forumid=1&1534519435

Конечно не было, наивный ты однако. А про педофилов как то было схлестнулись мы с тобой было, так это ты их защищал, не я. Не нужно так нервничать и всё перекручивать то
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§ drakon
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Доказательства не суд собирает

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775933&topic_id=35278&forumid=1#775933

Доказательства как виновности, так и НЕВИНОВНОСТИ -
обязано собирать - СЛЕДСТВИЕ... :-o
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
грамотный типа, так приведи хоть одно из доказательств?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775940&topic_id=35278&forumid=1&1534519651

Я Доверяю суду и полиции в том, что они в этом случае правы и расчитываю на их профессионализм..
Я же не сказал что детоубийца не виновен..
Если бы у меня были доказательства в его непричастности, я бы сразу соблюдая гражданскую позицию донес бы ее до следователей и суда..
Логично?
И тут не вопрос Вероисповедания, веришь или нет..
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3827
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не нужно так нервничать и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775942&order=0&viewmode=flat&pid=775940&forumid=1#775942

По моему ты обозвал меня уже два раза, Спокойный ты мой..
Я тебя заметь ни разу..
Так кто нервничает то?
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
обязано собирать - СЛЕДСТВИЕИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775940&order=0&viewmode=flat&pid=775939&forumid=1&1534519954

Ну вроде да, только какое оно?
Вон Марик "им" верит больше, чем своим родственникам :-x
У меня как то по другому было. Я знал, что мой брат не виновен....
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