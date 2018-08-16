elektron В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области #55





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1808

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Цитата: 211:

На суде их выслушивают..

О грамотный типа, так приведи хоть одно из доказательств?Цитата: 211:

Так тебя на суде не было, но ты считаешь что всех педофилов надо отпустить?!Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35278&post_id=775938&order=0&viewmode=flat&pid=775937&forumid=1&1534519435 Так тебя на суде не было, но ты считаешь что всех педофилов надо отпустить?!Источник:

Конечно не было, наивный ты однако. А про педофилов как то было схлестнулись мы с тобой было, так это ты их защищал, не я. Не нужно так нервничать и всё перекручивать то