elektron В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1792

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:12 Цитата: 211:

Ну в первую очередь же к ним побежишь..С понтом что до бандюг обратишься..Себе врать то не надо..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35278&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534504195 Ну в первую очередь же к ним побежишь..С понтом что до бандюг обратишься..Себе врать то не надо..Источник:

Это что опять было и про что? или опять так лишь бы что ляпнуть?

Да не обращался и уже слава богу не обращусь (Полицию имею в виду), контакт приходилось иметь к сожалению.

И о чём врать себе? Будет нужно обращусь (И не к баньдюкам, как ты выразился, а в "фирмы" по оказанию необходимых услуг), не твоё дело. Тоже контакты были уже, правда у брательника, была необходимость



[Исправлено: elektron, 17.08.2018 - 12:16]