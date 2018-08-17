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§ NG.kz
Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого тенге - эксперты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации экспертов, цены на турпутевки на конец августа станут чуть выше в связи с предстоящими праздниками (Курбан-айт, в частности). Стоимость путевки в Турцию начнет снижаться уже после 17 сентября, когда в Казахстане начнется учебный год.
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§ 211
Re: Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо Турции можно и в Крымнаш поехать..
А вот Египет и заменить нечем, ни по стоимости ни по горячему солнцу и теплому морю..
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§ Сергей_я
Re: Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.08.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вместо Турции можно и в Крымнаш поехать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32027

Крымваш дороже в любом случае. Поэтому россияне в Турцию и катаются.
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§ 211
Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого тенге - эксперты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Крымваш дороже в любом случае. Поэтому россияне в Турцию и катаются.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775890&topic_id=35284&forumid=1&1534500165

На одного или двоих наверно так, на четверых кажется что дешевле..
Хотя наверно отель пятерка дороже наверно на много там..
И никто забесплатно не будет кормить тебя и поить..
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§ Sniper
Загранпоездки стали дороже для казахстанцев из-за слабого тенге - эксперты
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.08.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На одного или двоих наверно так, на четверых кажется что дешевле..
Хотя наверно отель пятерка дороже наверно на много там..
И никто забесплатно не будет кормить тебя и поить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775890&topic_id=35284&forumid=1#775890

что за бредятина папаша???
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